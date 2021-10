Rugby Championship (J6) : L'Afrique du Sud fait tomber la Nouvelle-Zélande sur le gong

Une fin de match complètement folle

A Townsville, la dernière rencontre ce Rugby Championship 2021 était sans enjeu entre la Nouvelle-Zélande, qui a fêté son titre le week-end dernier, et l’Afrique du Sud, assurée de terminer à la troisième place derrière l’Australie. Malgré tout,Sur une erreur défensive adverse, les coéquipiers du Montpelliérain Handré Pollard (12 points au pied) ont inscrit le premier essai (6’, 5-0) par leur centre Damian De Allende.C’est alors qu’a débuté le festival de Beauden Barrett. Auteur d’un somptueux service au pied pour Sevu Reece (13’, 8-8) venu aplatir en bout de course sur la droite, l’ouvreur a ensuite initié une attaque décisive en perçant le rideau défensif sud-africainLes hommes de Ian Foster ont même pensé avoir fait le plus dur à moins de dix minutes de la mi-temps quand Brad Weber (33’, 11-20) a profité d’une maladresse des Springboks sur une touche à cinq mètres pour reprendre le ballon et se jeter dans l’en-but.Mais voilà, la seconde période plus serrée a vu les Néo-Zélandais inscrire leurs premiers points à la 67eme minute. Les champions du monde en titre en ont profité pour passer devant grâce notamment à un essai de Makazole Mapimpi (51’). Tout s’est joué au pied dans un finish qui a été totalement fou. Alors que le score était de 25-23 pour les Springboks à quatre minutes de la sirène, Jordi Barrett (14 points au pied) a cru, sur deux pénalités (76’ et 79’), donner la victoire aux siens. C’était sans compter sur Elton Jatjies, auteur d’un drop spectaculaire de plus de 40 mètres (77’) puis de la pénalité de la gagne (83’) en face des perches ! Les deux équipes vont désormais se reposer un peu, avant d'attaquer la Tournée de novembre dans l'Hémisphère Nord.- Argentine : 32-17Nouvelle-Zélande -: 29-312- Australie, 18 points3- Afrique du Sud, 15 points4- Argentine, 0 point