Rugby Championship (J5) : Les Springboks restent en lice après leur succès en Argentine

L’Afrique du Sud n’a pas encore dit son dernier mot. Deux jours après le succès des All Blacks en Australie, les champions du monde ramènent un succès de leur déplacement en Argentine. Une rencontre disputée à l’Estadio Libertadores de America, à Buenos Aires, qui a tout d’abord vu les buteurs se mettre à l’honneur dans le premier quart d’heure avec Damian Willemse qui a répondu à l’ouverture du score d’Emiliano Boffelli. Autant le buteur des Springboks que celui des Pumas a ensuite connu l’échec face aux poteaux. C’est alors que l’indiscipline argentine a pris le devant de la scène. A l’issue d’un ballon porté, Canan Moodie puis Jaden Hendrikse n’ont pu aplatir. Sur ces deux actions, Santiago Carreras s’est mis à la faute et la sanction a été immédiate et double. En plus d’un carton jaune pour le demi d’ouverture argentin, l’arbitre est allé entre les poteaux pour accorder un essai de pénalité à l’Afrique du Sud. Après une deuxième pénalité d’Emiliano Boffelli, Jaden Hendrikse y est allé de son essai, issue d’une feinte de passe en sortie de ballon porté. Cinq minutes plus tard, sur une nouvelle cocotte, c’est Malcom Marx qui a donné plus d’allure à l’avantage pris par les Springboks, qui ont atteint la mi-temps avec seize points d’avance. Entre-temps, Gonzalo Bertranou a pris à son tour un carton jaune à la suite d’une succession de fautes.

Les Springboks ont fini fort

Un en-avant de Franco Mostert sur une touche a ensuite privé Lood de Jager d’un essai. La deuxième période a vu Michael Cheika lancer très tôt du sang frais mais le score n’a pas bougé pendant 20 minutes. C’est alors l’Afrique du Sud qui s’est signalée par son indiscipline. Willie Le Roux a écopé d’un carton jaune à la 60eme minute pour sanctionner l’attitude de son équipe puis, six minutes plus tard, ce sont les Pumas qui ont obtenu un essai de pénalité. En effet, alors que Tomas Cubelli allait à l’essai en sortie de mêlée, Kwagga Smith l’a bloqué d’un plaquage haut illicite qui lui a aussi valu un carton jaune. Dans la foulée, Matias Moroni a enflammé l’enceinte habituelle du CA Independiente au bout d’une course initiée par une passe de Marcos Kremer. Mais, revenus à deux points avec dix minutes à jouer, les Pumas n’ont pas tenu. Décalé par Faf de Klerk, Damian de Allende a donné de l’air aux Springboks à la 75eme minute. Ayant besoin d’un essai pour prendre le bonus offensif, les Sud-Africains ont tout donné et c’est sur la toute dernière action que Malcom Marx est allé à dame. L’Afrique du Sud fait ainsi le plein en Argentine (20-36) et recolle aux All Blacks quand l’Argentine, sans être distancée, pointe à la dernière place du classement avant un déplacement à Durban le week-end prochain.



RUGBY CHAMPIONSHIP / 5EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Australie - Nouvelle-Zélande : 37-39



Samedi 17 septembre 2022

Argentine - Afrique du Sud : 20-36



Classement

1- Nouvelle-Zélande 14 points

2- Afrique du Sud 14

3- Australie 10

4- Argentine 9