Rugby Championship (J3) : L'Argentine crée la sensation en Nouvelle-Zélande, l'Australie assure face à l'Afrique du Sud

Une première historique pour les All Blacks

Le bon rebond des Wallabies

RUGBY CHAMPIONSHIP / 3EME JOURNEE

Samedi 27 août 2022

Classement après 3 journées (sur 6)

Historique. Ce samedi, à Christchurch,Les Pumas plongent du même coup encore un peu les All Blacks dans la crise. En effet, à l'Orangetheory Stadium, si les locaux ont plutôt bien débuté la rencontre, grâce notamment à des essais signés Samisoni Taukei'aho (11eme) et Caleb Clarke (32eme), Richie Mo'unga a lui laissé trop de points au pied en route pour créer un écart intéressant en première période face aux Pumas, qui ont répliqué par l'intermédiaire d'Emiliano Boffelli.Par la suite, la Nouvelle-Zélande a semblé manquer de jus pour continuer sur sa lancée et a vu Michael Cheika et ses joueurs en profiter.Peu après le retour des vestiaires,Les supporters des All Blacks étaient alors médusés, comme leurs joueurs, par la prestation des visiteurs, impressionnants défensivement et en tête au classement après trois rencontres. Dans les dernières minutes, le carton jaune de Shannon Frizell n'a pas arrangé les choses et son équipe a donc chuté une troisième fois de suite à domicile, une première également dans leur histoire. Si les coéquipiers de Sam Whitelock avaient relevé la tête en l'emportant en Afrique du Sud (23-35) il y a deux semaines, ils sont retombés dans leurs travers ce samedi.à Hamilton, dans la province de Waikato.Un peu plus tôt ce samedi, l'Australie s'est elle rassurée. Alors qu'ils restaient sur une large défaite en Argentine (48-17),A Adélaïde, l'essai rapide de Fraser McReight (1ere) a fait beaucoup de bien aux siens, tout comme les points au pied de Noah Lolesio. En seconde période, Marika Koraibete (47eme) et le doublé du 3eme ligne des Queensland Reds ont permis aux joueurs de Dave Rennie de s'échapper au tableau d'affichage face à des Springboks longtemps inoffensifs. Finalement, dans les dernières minutes, l'Afrique du Sud a sauvé l'honneur grâce à deux essais transformés signé Kwagga Smith (75eme et 80eme). Insuffisant cependant pour prendre le bonus défensif à l'Adelaide Oval.- Afrique du Sud : 25-17Nouvelle-Zélande -: 18-25Argentine 9 pointsAustralie 9Nouvelle-Zélande 5Afrique du Sud 4