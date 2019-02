C'est dans un fauteuil qu'Aleksander Ceferin a été réélu ce jeudi, à Rome, pour un nouveau mandat de 4 ans à la présidence de l'UEFA. En poste depuis septembre 2016, le Slovène était le seul et unique candidat à sa propre succession. Et c'est donc sans contradicteur et par acclamation que le successeur de Michel Platini a conservé la main sur la confédération européenne.