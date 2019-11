Alors qu’il n’est à Barcelone que depuis quelques mois, Frenkie De Jong est déjà complètement sous le charme de son coéquipier Lionel Messi. Il l’est même à un point où il n’hésite pas à appuyer la candidature de l’Argentin pour le prochain Ballon d’Or plutôt que celle de son compatriote Virgil Van Dijk. « Pour moi, et je l’ai dit à maintes reprises, Messi est le meilleur joueur au monde et donc il doit le gagner, a-t-il confié en conférence de presse ce mardi. Van Dijk a eu une magnifique saison, c’est un grand défenseur, l’un des meilleurs au monde même, mais Messi reste devant et il est de loin le meilleur ». Messi et Van Dijk seront fixés lundi

Avec ces propos, De Jong risque probablement de froisser le défenseur des Reds qu’il côtoie en sélection depuis plusieurs années. Mais, il a le mérite d’être honnête. De plus, il n’a fait que répondre aux questions des journalistes qui l’ont informé du fait que la prestigieuse récompense individuelle va certainement revenir à La Pulga après qu’une équipe d’envoyés spéciaux de France Football lui a rendu visite à Barcelone. Si son sacre est confirmé, Messi dépassera son rival Cristiano Ronaldo au nombre de trophées (six contre cinq). La cérémonie du Ballon d’Or est, pour rappel, programmée lundi prochain à Paris.