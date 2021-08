C'est l'un des plus beaux palmarès du football allemand. Champion du monde (1974) et champion d'Europe (1972) avec la République fédérale d'Allemagne, le légendaire joueur du Bayern Munich a marqué de son empreinte le football de son pays. Gerd Müller souffrait depuis plusieurs mois de démence sénile et passait le plus clair de son temps à dormir. Il s'est finalement éteint ce dimanche 15 août, à l'âge de soixante-quinze ans.



Né en 1945, l'attaquant a également remporté quatre titres de champion d'Allemagne avec le Bayern, mais aussi quatre Coupe d'Allemagne, trois Coupe des champions ou encore une Coupe des Coupes. Du côté des récompenses personnelles, il a décroché le Ballon d'Or en 1970, ainsi que deux Soulier d'Or européen.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.

The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.



— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021



A son palmarès également, un titre de meilleur buteur lors de la Coupe du monde '70 (10 buts). Meilleur buteur, il l'a été également à quatre reprises en Coupe des champions (1973, 1974, 1975 et 1977). Depuis l'annonce de la disparition de Gerd Müller, les hommages et les messages de tristesse affluent de toutes parts à commencer par celui de son club de toujours, le Bayern Munich qui apporte son soutien à la famille.