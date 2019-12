Il n’y en avait pas que pour Lionel Messi lundi soir. Alors que le génie argentin du FC Barcelone a reçu le sixième Ballon d’Or de sa carrière, trois autres récompenses étaient décernées à Paris, dont le trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. Et c’est le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt qui s’en est emparé. Le Néerlandais, qui devance Jadon Sancho et Joao Felix, succède donc à Kylian Mbappé, récompensé l’année dernière. Si l’imposant défenseur fait quelques passages sur le banc de temps à autre, sous les ordres de Maurizio Sarri, son adaptation du côté de la Vieille Dame fait peu de doute. Il est surtout récompensé pour sa superbe saison dernière avec l’Ajax Amsterdam, avec une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Tottenham et un titre remporté en Eredivisie.