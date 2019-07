Il fallait marquer le coup. Quand on s'appelle Angers SCO et qu'on atteint cette année l'âge vénérable de 100 ans d'existence, on se doit d'offrir à son public du Stade Raymond-Kopa une affiche de choix. Une grande et belle occasion que ce match amical, intégré à la préparation des joueurs de Stéphane Moulin et qui proposait donc de défier Arsenal, s'il vous plaît. Bien sûr, plusieurs stars des Gunners manquaient à l'appel, à l'image de Lacazette, et le contenu de la rencontre a pu paraître terne, même si les coéquipiers de Jeff Reine-Adelaïde, capables d'ouvrir le score par Farid El Melali (13e), vont tenir en respect leurs prestigieux adversaires, revenus à hauteur par Reiss Nelson (50e), jusqu'à la séance de tirs au but, remportée pour l'anecdote par les visiteurs (1-1, 4 t.a.b. à 3).

