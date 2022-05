Une nouvelle page se tourne au Zimbabwe : après Khama Billiat, une autre star raccroche les crampons. Attaquant le plus prolifique de la dernière décennie, Knowledge Musona (31 ans) ne portera plus le maillot des Warriors, avec lesquels l'ancien joueur des Kaizer Chiefs et d'Anderlecht avait disputé les trois dernières CAN. « C'est avec le cœur lourd que j'annonce officiellement ma retraite de notre équipe nationale de football bien-aimée, les Warriors. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère après avoir représenté notre cher pays pendant 12 ans, depuis ma première apparition le 3 mars 2010 lors d'un match contre l'Afrique du Sud », a annoncé le "Smiling assassin" (assassin souriant), qui va se concentrer sur sa carrière en club (Al-Tai en Arabie Saoudite).

« Un voyage incroyable »

« Au cours de ma carrière de footballeur avec les Warriors, j'ai été vraiment béni à la fois dans les moments difficiles et dans de nombreux moments merveilleux. Mon aventure avec les Warriors a été un voyage incroyable et enrichissant que je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'entreprendre, un voyage que je rêvais de réaliser au début de ma carrière professionnelle. Je chéris chaque instant que j'ai passé en tant que membre de l'équipe », a ajouté Knowledge Musona, auteur de 28 buts en 49 apparitions sous les couleurs des Warriors.