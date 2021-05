Zidane sait ce qu’il veut faire la saison prochaine

Il y a trois ans, Zinédine Zidane quittait le Real Madrid au bout de deux années et demie harassantes pour s’offrir du repos et du temps auprès de sa famille. Un scénario qui ne risque pas de se reproduire cet été. Et pour cause ; l’ancien meneur des Bleus n’a aucune envie de se mettre en retrait, d’après ce que rapporte le quotidien L’Equipe dans son édition du jour. Son objectif est de retrouver un banc dès cet été et pouvoir ainsi oublier sa saison compliquée dans la capitale espagnole.

Pour l’instant, le nom de Zidane n’a pas vraiment circulé dans beaucoup d’endroits, mais cela ne saurait tarder avec le jeu des chaises musicales qui a été enclenché ces dernières heures chez les grands clubs européens. L'équipe de France reste aussi une option, mais à moyen terme car Didier Deschamps risque de rester en place au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.

C’est lui qui a voulu quitter le Real

A noter, et contrairement à ce qui a été dit dans la presse ibérique, Zidane n’a pas été poussé vers la sortie par le Real. S’il y a eu rupture, c’est parce que c’est lui qui l’a décidé. Il était las de la situation au club et rincé par rapport aux efforts fournis ces derniers mois. Sans oublier bien sûr son agacement face au comportement de certains dirigeants à son endroit tout au long de la saison.

