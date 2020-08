Mieux que le grand Samuel Eto'o

Jean-Pierre Nsaméa fait d'une pierre plusieurs coups. Champion de Suisse et auteur d'un doublé lors de la victoire des Young Boys Berne sur leur dauphin de Saint-Gall (3-1), lundi, Jean-Pierre Nsamé a signé un nouveau record de la Super League. En marquant ses 31eme et 32eme buts de la saison dans le championnat de Suisse, l'attaquant camerounais est devenu le joueur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, surpassant un autre buteur africain. Depuis que la formule actuelle a été mise en place (lors de la saison 2003-2004), seul l'Ivoirien Seydou Doumbia avait en effet atteint le cap des 30 buts. C'était également avec les Young Boys, il y a dix ans (2009-2010).L'ancien d'Amiens et d'Angers a fait coup triple. Ses stats canon lui ont aussi permis d'effacer des tablettes un certain Samuel Eto'o, qui avait jusqu'alors été le joueur camerounais à avoir le plus trouvé le chemin des filets sur une seule saison en Europe. Déjà important dans la conquête du titre national l'an passé, Jean-Pierre Nsamé a encore haussé la cadence ces dernières semaines, avec 14 buts depuis le redémarrage de la Super League en juin dernier. De quoi donner quelques regrets aux Lions Indomptables de ne pas avoir pu compter sur ses services à la CAN 2019, le joueur ayant alors été zappé de la sélection pour la phase finale en Egypte.