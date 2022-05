Excellent! 🏆

La performance de Zouheir El Moutaraji 🆚 Al Ahly SC en finale #TotalEnergiesCAFCL fait de lui Joueur de Match TotalEnergies! 🚀@Football2Gether pic.twitter.com/gsdfZN2SRs



— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) May 31, 2022

Aït Ben Idir : « Il ne trouvait pas sa place »

Si, un joueur y est pour une grande part., une par mi-temps. D'abord au quart d'heure de jeu sur un coup de génie, cette frappe surpuissante des trente mètres sous la transversale d'El Shenawy. Puis au retour des vestiaires tel un renard des surfaces, quand le milieu offensif passe devant Hany pour battre une nouvelle fois le portier égyptien, en s'y reprenant à deux fois. De quoi mériter largement la distinction honorifique d'homme du match, qui n'aura sans doute jamais autant fait l'unanimité qu'à l'issue de cette finale.Pour Zouheir El Moutaraji, la réussite du soir est d'autant plus savoureuse que cet enfant de Casablanca et du Wydaddans son club formateur. Passé par le Wydad Casablanca entre 2015 et 2019,. « Quand je suis arrivé, il montait de chez les jeunes., raconte l’ex-Havrais à Football365 Afrique. Il avait l’explosivité, une frappe de balle puissante, un excellent sens du but, avec toujours des contrôles vers l’avant et une capacité à tirer dès qu’une ouverture se présente. Des qualités qui me rappelaient celles d’un Steve Savidan. »Pétri de talent, mais mal dégrossi, Zouheir El Moutarajià l'Hassania Agadir puis à l'Olympique de Khouribga. Deux prêts qui se passent plus (9 buts en 22 matchs à l'OCK en 2017-2018) ou moins (9 apparitions sans le moindre but à l'Hassania la saison précédente) bien et ne lui permettent de s'imposer sur la durée à son retour au Wydad. « C’était, qui n’arrivait pas à exploiter pleinement ses qualités. Il s’est retrouvé baladé, à droite, à gauche ou derrière un attaquant. Bref, il», analyse Jamel Aït Ben Idir, qui a son idée sur la question. « Les coachs qui arrivent ici veulent des résultats tout de suite, estime notre témoin. Ils n’ont pas le temps de s'occuper d'un jeune. »Les choses changent néanmoins petit à petit, et Zouheir El Moutaraji, âgé de 26 ans, voit son temps de jeu augmenter de saison en saison. L', qui avait déjà tenté de se le faire prêter quand il coachait le FUS de Rabat,. Sa polyvalence reste appréciée, mais c'est au poste de milieu offensif gauche que cet enfant du club donne le meilleur de lui-même. Ce n'est assurément pas Mohamed El Shenawy qui dira le contraire.