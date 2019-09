Wenger à la Fifa par défaut ?

Depuis son départ d'Arsenal il y a plus d'un an, Arsène Wenger a plusieurs fois annoncé un retour prochain sur les bancs de touche. Mais le technicien français de bientôt 70 ans n'a pas trouvé de nouveau challenge à relever et, d'après ESPN, devrait endosser un rôle de directeur technique au sein de la Fifa dans les semaines à venir.

Néanmoins, d'après ESPN, l'ancien manager des Gunners serait décidé à se réinvestir auprès d'un club ou d'une sélection nationale, et en dépit de ce poste à responsabilités que devraient lui confier les instances dirigeantes internationales, attendraient la bonne opportunité pour se relancer.