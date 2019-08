Qui sont les futurs Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ? Pour découvrir les pépites du football international, rendez-vous au Complexe Marcel Bec de Meudon les 24 et 25 août prochains pour l’édition 2019 de la VINCI CUP, compétition internationale de référence pour la catégorie U15 !

Pour sa 4ème édition, le tournoi de présaison réunira 16 formations issues de clubs professionnels prestigieux dont le Paris FC, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, le FC Porto (tenant du titre) et, nouveauté cette année, la Juventus de Turin. Ces équipes seront accompagnées de l’équipe Tonsser All-Star constituée d’une sélection de jeunes joueurs français, recrutés sur Tonsser, le réseau social du football amateur.



Pendant deux jours, ce sont près de 250 jeunes joueurs, en provenance de quatre pays différents (France, Italie, Japon et Portugal) qui tâcheront de faire preuve de l'étendue de leur talent.



