Victor Osimhen remporte le prix Marc-Vivien Foé

Le plus jeune lauréat du prix Marc-Vivien Foé

Victor Osimhen s'est montré à son avantage sous le maillot de Lille cette saison pour sa première expérience en France. L'attaquant nigérian du LOSC (quatrième du championnat de France) a en effet affiché des chiffres de qualité avec pas moins de 13 buts et 4 passes décisives en 27 matches joués avec l'équipe dirigée par Christophe Galtier.Le prix est en hommage au regretté milieu de terrain camerounais décédé il y a dix-sept ans suite à une crise cardiaque.. Alors qu'il est âgé de seulement 21 ans, Osimhen peut être fier car il est le plus jeune joueur à avoir remporté cette récompense. Il est le douzième lauréat, après des noms prestigieux comme par exemple ceux de Gervinho, sacré en 2010 et 2011, Younès Belhanda (2012), en passant par Pierre-Emerick Aubameyang (2013) ou encore Nicolas Pépé (2019). Il est à noter que l'avenir d'Osimhen pourrait se situer loin de Lille, étant donné qu'il est courtisé par des clubs européens pour une somme de 80 millions d'euros. Tottenham, Liverpool et Naples sont sur le coup afin de réaliser un possible gros coup.