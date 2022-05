USA : Les joueuses américaines seront autant payées que les joueurs masculins

Des accords qui ont le "potentiel de changer le jeu dans le monde entier"



The agreements, which run through 2028, contain:

➖ Equalization of FIFA World Cup prize money

➖ Identical appearance fees and game bonuses

➖ Commercial revenue sharing for the first time ever



CBA Fact Sheet »



— U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

Un accord définitif. Ce mercredi, quelques mois après avoir mis en avant un accord préliminaire, la fédération américaine de football (USSF) a annoncé avoir conclu un accord "historique" avec les associations de joueurs et joueuses de ses sélections, qui officialise des salaires égaux entre l’équipe féminine et l’équipe masculine des États-Unis., indique la fédération.L'instance précise également que "les deux conventions collectives courront jusqu’en 2028 et que les rémunérations seront identiques y compris pour la Coupe du monde de la Fifa, ainsi que pour les revenus commerciaux pour les deux équipes". La présidente de la fédération, Cindy Parlow Cone, s'est elle montrée réjouie par cette nouvelle., a glissé la dirigeante, avant de continuer son propos dans même veine. "Je suis reconnaissante de l’engagement et de la collaboration des équipes nationales masculines et féminines et je suis incroyablement fière du travail acharné qui a mené à ce moment. Tous ceux qui se soucient de notre sport devraient partager cette fierté alors que nous sommes impatients de travailler ensemble pour développer le football pour les générations à venir".L’équipe nationale féminine de football des États-Unis demeure la formation la plus titrée de l’histoire chez les femmes, avec 4 Coupes du monde (1991, 1999, 2015, 2019) et autant de médailles d'or aux Jeux olympiques (1996, 2004, 2008, 2012).