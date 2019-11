Un nouveau record d'affluence pour le championnat anglais

Ce week-end a été le week-end d’affluence pour le football féminin

Tottenham Hotspur Stadium : Tottenham - Arsenal, 38 262



Groupama Stadium : OL - PSG, 30 661



Anfield Road : Liverpool - Everton, 23 500



Arena Corinthians : Corinthians - Sâo Paulo, 28 609 pic.twitter.com/9ZZhLQe8JZ



— Foot Fem HT (@footfemht) November 17, 2019

Le football féminin a connu un week-end très prolifique. Après le nouveau record d'affluence du championnat de France lors du choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, suivi par 30 000 personnes au Groupama Stadium, une nouvelle référence historique a été enregistrée, cette fois-ci, dans les tribunes du championnat anglais. Ce dimanche, le derby londonien Tottenham - Arsenal, remporté 2-0 par les Gunners, a rassemblé 38 262 personnes au Tottenham Hotspur Stadium. Ce record pulvérise [LINK url="https://sports.orange.fr/divers/article/nouveau-record-d-affluence-pour-la-women-super-league-CNT000001iJdr4.html"]le précédent[/LINK], qui avait été réalisé il y a seulement deux mois. Lors de la première journée de championnat, le derby entre Manchester City et Manchester United avait rassemblé 31 000 spectateurs dans les gradins de l'Etihad Stadium. Le football féminin ne s'est jamais aussi bien porté. Également ce week-end, le choc Liverpool - Everton a été suivi par 23 000 supporters à Anfield, qui accueillait pour la première fois un match de championnat féminin.A moins de deux ans de l'Euro 2021 qui se tiendra en Angleterre et dans le sillage de la très bonne Coupe du Monde des Three Lionnesses, avec une quatrième place, l'organisation du Championnat d'Europe peut déjà se frotter les mains.