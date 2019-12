Un maillot de Mbappé dans une vente aux enchères en faveur des Restos du Coeur

Les Enfoirés soufflent cette année leurs trente bougies. Pour fêter dignement son anniversaire, la troupe organise une exposition du 28 novembre au 29 décembre, au Pavillon Villette (19e), dans laquelle le public sera replongé dans l'histoire des Enfoirés. Une vente aux enchères est également mise en place pendant l'exposition, et un accès en ligne est disponible (loisirsencheres.com). A acquérir, de nombreux objets collector et accessoires de la troupe, tel qu'un costume du chanteur Amir porté pendant le spectacle de 2017, le bleu de travail de Florent Pagny du dernier concert ou encore un chapeau que portait Kendji Girac, également l'an dernier. Malgré le très faible taux de sportifs présents au sein du groupe, les fans de football pourraient tout de même y trouver leur compte dans cette vente aux enchères, avec un maillot de Kylian Mbappé. Le jeune footballeur est membre des Enfoirés depuis l'an dernier et a participé au dernier concert de la troupe. Disponible à la vente sur le site à partir du 18 décembre, la tunique est celle du Paris Saint-Germain lors de la saison dernière. Et le Français en personne a dédicacé le maillot. « Joyeux anniversaire Les Enfoirés » a-t-il écrit à côté de sa signature. Le maillot de l'international français pourrait rapporter très gros aux Restos du Coeur.