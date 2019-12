Un but en C1, un doublé... La belle semaine de Youssef El Arabi (Olympiacos)

Youssef El Arabi ne doit pas regretter d'avoir mis fin cet été à son exil doré dans le Golfe persique. Auteur d'un doublé lors de l'écrasante victoire de l'Olympiacos sur le terrain de l'Asteras Tripolis (0-5), l'attaquant international marocain s'est installé en tête du classement des buteurs de la Super League grecque, à égalité avec le Portugais Nelson Oliveira (AEK Athènes). Brillant lors de cette 14eme journée de championnat, l'ancien Caennais a d'abord offert la passe décisive du second but au Portugais Daniel Podence (9eme) avant de tripler lui-même la mise pour l'Olympiacos d'une pichenette sur un service de l'Algérien Hilal Soudani (34eme). Dix minutes plus tard, le Lion de l'Atlas s’offrait son deuxième doublé consécutif de la saison, donnant par la même occasion une avance de quatre buts aux siens.





Décisif en Ligue des Champions

Une magnifique manière pour Youssef El Arabi de clôturer une, qui l'avait vu se montrer décisif pour son équipe en Ligue des Champions. Lanterne rouge du groupe B avant la sixième et dernière journée des phases de poules, le club grec allait se hisser au troisième rang au détriment des serbes de l'Etoile Rouge Belgrade, grâce à un but de son joueur de 32 ans. Enaccordé pour une faute de main dans les dernières minutes de la partie (87eme), Youssef El Arabi offrait la qualification pour l'Europa League à son équipe, avant de sortir dans le temps additionnel sous l'ovation du public grec. Vahid Halilhodzic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, doit se féliciter de l'avoir rappelé cet automne en équipe nationale après plus de deux ans d'absence.