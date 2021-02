UEFA : Annulation des championnats d'Europe U19 masculin et féminin

Théoriquement, l'Euro 2020, reporté en 2021, devrait se dérouler durant cet été (du 11 au juin au 11 juillet). Les Bleus de Didier Deschamps seront opposés à l'Allemagne pour la première rencontre du groupe F, le 15 juin à Munich. Toutefois, les championnats d'Europe des moins de 19 ans masculin et féminin ne vont pas se tenir. Ce mardi, l'UEFA a annoncé la nouvelle alors que l'instance avait pris la décision d'annuler l'Euro U17 mais également la Youth League, ces derniers jours.

Le Comité exécutif de l'#UEFA annule les éditions 2021 des Championnats d'Europe féminin et masculin des moins de 19 ans de l'UEFA en raison de la pandémie de #COVIDー19 et de ses répercussions sur l'organisation des compétitions. pic.twitter.com/5KUXj373k4

"La santé et la sécurité des jeunes athlètes doivent primer"

"Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé aujourd’hui d’annuler l’édition 2020/21 des Championnats d’Europe masculin et féminin des moins de 19 ans de l’UEFA en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur l’organisation des compétitions.



Pour arriver à cette décision, le Comité exécutif de l’UEFA a tenu compte des grandes difficultés que poseraient les restrictions gouvernementales en vigueur actuellement lors des déplacements des équipes et de l’organisation des minitournois.



Les associations membres de l’UEFA ont été consultées et soutiennent cette décision. Bien qu’il soit regrettable qu’aucune compétition junior ne puisse avoir lieu cette saison, la santé et la sécurité des jeunes athlètes doivent primer, étant donné les circonstances actuelles", peut-on lire sur le site officiel de l'UEFA.