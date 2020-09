L'Union sportive Monastirienne recueille les fruits de sa superbe saison. Déjà troisièmes du championnat, les hommes de Lassaâd Jarda ont remporté dimanche la Coupe de Tunisie pour la première fois de l'histoire de leur club en disposant de l’Espérance sportive de Tunis (2-0), à l'issue d'une finale jouée à huis clos au stade Mustapha Ben Jannet de... Monastir. Les buts des vainqueurs ont été inscrits par Elyes Jelassi (41eme) et Yassine Amri (82eme). De quoi conclure en beauté un exercice interrompu par le coronavirus et marqué par une qualification pour la prochaine Coupe de la Confédération. Victorieuse du championnat et de la Super Coupe, l'Espérance rate ainsi le triplé.