Tunisie : L’Espérance championne au bout du suspense

L'Espérance de Tunis conserve sa couronne. Dimanche, à l'issue de la 10e et dernière journée des play-offs de LP1, les Sang et Or ont remporté une victoire décisive sur l'US Ben Guerdane (2-1) au terme d'un match poursuite. Menés d'entrée, les hommes de Nabil Maaloul ont longtemps échoué à trouver la faille, ratant notamment un penalty par Mohamed Ali Ben Romdhane en fin de première période (40e). Héroïque dans le but des visiteurs, Noureddine Farhati a multiplié les parades, pour ne s'incliner devant Mohamed Ali Ben Hammouda qu'à quelques minutes du terme (85e).



ILYÈS CHETTI 🔥🔥

Un acte final de toute beauté, le latéral surprend Noureddine Farhati et donne la victoire (2-1) au club de Bab Souika lors du temps additionnel !

L’Espérance Sportive de Tunis remporte son 32e titre de champion !

🔴🌕🏆#LP1

pic.twitter.com/Xpazu5gHDv

— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) June 26, 2022

Poussés par leur public, les hôtes ont arraché les trois points synonymes de sacre dans le temps additionnel, grâce à leur latéral droit algérien Lyes Chetti (90e+7). Dans le même temps, l'US Monastirienne, crispée par l'enjeu, ne pouvait ramener mieux qu'un nul de son déplacement sur le terrain du CS Sfaxien (2-2). Ces résultats combinés assurent à l'Espérance de Tunis le 32e titre national de sa riche histoire, et le sixième consécutif. Quant à l'Etoile du Sahel, elle manquera les compétitions africaines pour la première fois depuis 1995.