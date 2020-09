Privés de rencontres en 2020 pour cause de coronavirus, les Aigles de Carthage reprendront du service le mois prochain. L'équipe nationale tunisienne disputera au mois d'octobre deux rencontres amicales internationales, a annoncé ce mercredi la FTF. La première, le 9 octobre, de ces deux oppositions verra les hommes de Mondher Kebaïer recevoir le Soudan à Tunis. La seconde, qui devrait se disputer en Autriche quatre jours plus tard (le 13 octobre), les mettra aux prises avec le Nigeria. Des retrouvailles avec les Super Eagles, qui avaient privé la Tunisie de la troisième place de la CAN 2019, en s'imposant lors de la "petite finale" grâce à une réalisation d'Odion Ighalo.