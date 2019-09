Trophée des championnes: L'OL s'impose aux tirs aux buts 

Ce samedi après-midi avait lieu la première édition du Trophée des championnes au stade du Roudourou à Guingamp entre Lyon et le PSG. L'OL avait remporté le championnat et la Coupe de France et affrontaient le PSG, son dauphin en D1 Arkema la saison dernière. Au bout du suspense, les Rhodaniennes se sont imposées aux tirs aux buts (1-1, 4-3 t.a.b.).

A la mi-temps, le score était déjà de 1-1 après des buts d’Amel Majri à la 31e pour l’OL et Nadia Nadim à la 42e pour le PSG. L’OL remporte donc la première édition du Trophée des championnes.