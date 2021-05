Une longue expérience au Burkina Faso



. Sous contrat depuis l’entame de la saison avec le club angolais de Primeiro de Agosto, le technicien portugais, âgé de 52 ans, a été désigné, dont le banc était vacant depuis le départ du français Claude Le Roy à la mi-avril. Comme stipulé dans l'appel à candidatures publié par la FTF,Ancien joueur, Duarte a débuté sa carrière d’entraîneur sur le continent africain auen 2008. Il y travaille jusqu’en 2012, modèle l'équipe et participe aux CAN 2010 et 2012. Puis il rejoint le Gabon avec lequel l’aventure n’est pas très concluante. Après un détour au CS Sfaxien en Tunisie, l’ancien joueur de l’Académica Coimbra au Portugal revient au Burkina Faso en 2016. Il qualifie les Etalons pour la, où il terminera avec une. La fin de l'aventure burkinabè interviendra après son échec à qualifier le pays pour la CAN 2019.Au Togo,depuis quatre ans. Sous la direction de Claude le Roy, les Eperviers viennent de rater leur seconde qualification consécutive pour la CAN (2019 et 2021). L'ancien entraîneur du Mans, à la fin de son bail avec le club angolais.pour les deux prochains matchs en juin. Le Togo débutera le mois prochain sa campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Sénégal et la Namibie, dans un groupe qui comprend également le Congo, autre pays en quête d'un sélectionneur.