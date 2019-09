The Best: Renard et Henry dans le onze de l’année, Rapinoe sacrée

Le onze féminin de l’année a été dévoilé lundi à Milan, lors de la soirée The Best FIFA Football Awards 2019.

Deux Françaises y figurent: Wendie Renard et Amandine Henry, quarts de finaliste de la Coupe du monde avec les Bleues et gagnantes de la Ligue des champions avec l’OL. L’Anglaise Lucy Bronze, leur coéquipière à Lyon, y apparaît également, tout comme les championnes du monde américaines Kelley O’Hara, Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan et Megan Rapinoe, cette dernière remportant également le trophée de meilleure joueuse de l’année.

Le onze de l’année: Van Veenendaal – Bronze, Fischer, Renard, O'Hara, - Ertz, Henry, Lavelle – Marta, Rapinoe, Morgan.

Chez les gardiennes, la Chilienne du PSG Christiane Endler a été battue par la Néerlandaise Sari van Veenendaal.

L’Américaine Jill Ellis, double championne du monde, succède elle à Reynald Pedros pour le titre de coach de l’année.

