The Best: Pedros nommé, pas Diacre

Elu meilleur entraîneur féminin l'an dernier, Reynald Pedros est de nouveau nommé pour cette distinction mondiale de la Fifa. Il a remporté une 2e Ligue des champions féminine avant de quitter son poste. Corinne Diacre, la coach des Bleues, ne fait pas partie des 10 nommés.

Jill Ellis, championne du monde avec les Etats-Unis, Sarina Wiegman, l’entraîneure des Oranje finalistes du Mondial, et Phil Neville, le sélectionneur des Anglaises, sont bien présents.

Les votes des internautes compteront à 50% sur le classement final. Les sélectionneurs et capitaines nationaux et des journalistes soumettront également leurs choix.

Our first announcement today! #TheBest Women's Coach nominees:



@milebertolini

Jill Ellis

Peter Gerhardsson

Futoshi Ikeda

@is_tona

@MontemurroJoe

Phil Neville

@ReynaldPedros

@prileyfury4life

@wiegman_s



