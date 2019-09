The Best-Mbappé: "Toujours un plaisir"Mbappé, seul Français du onze de l’année

Présent à Milan lundi soir pour la soirée FIFA The Best, Kylian Mbappé qui, comme l’an dernier, devrait figurer dans le onze de l’année, a évoqué son "plaisir" d’être présent pour cette cérémonie.

"C’est toujours un plaisir de venir ici. Ça récompense le travail collectif, celui des joueurs du PSG et de l’équipe de France qui m’ont permis d’être ici", a déclaré pour RMC Sport l’attaquant parisien, qui plus que la conquête de titres individuels, veut surtout "aider le plus possible (son) équipe à gagner des trophées."

Le champion du monde a également évoqué les débuts parfaits du club parisien en Ligue des champions, face au Real Madrid (3-0): "C’était magique. On a très bien joué. Après, c’est comme les années précédentes. On a bien commencé les saisons, maintenant c’est important de bien les finir."