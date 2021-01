Thauvin veut "retenir le positif"

Florian Thauvin (attaquant de Marseille, au micro de Canal Plus):

"Malgré la défaite, rageante, on a quand même réalisé un bon match, d'habitude on reste regroupés derrière et on a très peu de ballons, là on les a embêtés au pressing, on a marqué un but dans le jeu, malheureusement on concède un penalty qui nous fait beaucoup de mal. Il faut retenir le positif: les années passent et on leur tient plus tête. On a retrouvé la victoire (contre le PSG) en septembre, aujourd'hui on n'a pas su le faire mais on progresse, c'est ça qui est important.