Tevez prêt à renoncer à son salaire ?

Fin juin, le contrat de Carlos Tevez qui le lie au club de Boca Juniors prendra fin. Cependant, le joueur de 36 ans se semble pas préoccupé par son cas personnel. Dans une interview accordée à America TV, le buteur argentin est revenu sur la crise sanitaire que traverse le monde et s’est porté volontaire pour aider les autorités locales.



« Je me mets à la disposition du gouvernement et du club pour aider, pour être là. Dans ces cas-là, il faut se taire et agir. Je me mets à la disposition du club, quitte à servir des repas dans une soupe populaire », a indiqué Carlos Tevez à la télévision locale.

« Le footballeur peut vivre six mois, un an, sans toucher de salaire »

Le joueur que l’on surnomme « l’Apache » a appelé les joueurs les mieux payés à renoncer à plusieurs mois de salaire et à agir auprès des personnes en détresse. « Le footballeur peut vivre six mois, un an, sans toucher de salaire. Il n’est pas dans la détresse de vivre au jour le jour avec des enfants, de quitter son domicile à six heures du matin et de rentrer à sept heures du soir. Mais les personnes désespérées, qui ne peuvent pas bouger et qui, si elles quittent la maison, sont emmenées en prison, voilà ce qui est inquiétant », a conclu l’international argentin aux 76 sélections. Une preuve de plus que le monde du football peut se montrer généreux en temps de crise mondiale.