Taarabt: "Modric m'avait dit que je jouerais au Real ou au Barça un jour"

Adel Taarabt (30 ans), élu meilleur joueur de Championship en 2010-2011 et promis alors à un avenir doré, n'a pas confirmé les attentes placées en lui.

Dans un entretien accordé à Fourfourtwo, l'ancien international marocain a avoué qu'il aurait pu viser plus haut. "Je n'aime pas dire cela de moi, mais je pense que si vous parlez à ceux qui m'ont vu jouer lorsque j'étais un jeune talent, beaucoup auraient dit que j'évoluerais au Real ou au Barça un jour, a-t-il expliqué. Même Luka Modric m'avait dit cela une fois à Tottenham, confesse le joueur de 30 ans. Mais cela ne s'est pas passé comme ça, pas seulement à cause des autres, mais à cause de moi."

Depuis 2015, Adel Taarabt évolue sous le maillot du Benfica Lisbonne, club au sein duquel il s'installe petit à petit (6 matches joués depuis le début de saison).