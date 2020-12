Standard de Liège : Montanier s'en va (déjà)

📝 Philippe Montanier et le Standard se séparent ➡ https://t.co/rk9cEK4HHu

Décidément, la période des fêtes n'est pas des plus calmes pour les techniciens du ballon rond. Si certains, à l'image de Thomas Tuchel au Paris-SG n'ont même pas vu Noël, Philippe Montanier rentre lui, dans la deuxième catégorie. Samedi, le Standard de Liège s'est incliné à la maison contre Saint-Trond (1-2) et n'a plus eu d'autres options pour enrayer sa mauvaise série. Tard dans la soirée, le club a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. L'entraîneur français n'est déjà plus à la tête de la formation belge, seulement six mois après son arrivée. Dans le court communiqué joint à la déclaration, le Standard s'en explique en évoquant le bilan du Français. « L’enchaînement de résultats sportifs négatifs depuis plusieurs semaines ne laisse plus d’autres choix que de se séparer du coach français et de son adjoint Mickaël Debeve, apprend-on. Notre club va maintenant s’atteler directement à trouver la meilleure formule pour la suite de cette saison en vue de retrouver une situation plus conforme à nos ambitions sportives. »Dans un club aussi historique en Belgique avec un palmarès solide (10 titres de champion, 8 Coupes de Belgique), le début de saison de l'ancien technicien de Rennes n'a pas été à la hauteur des attentes des dirigeants. En championnat, les Liégeois ne figurent qu'à la 11eme place après 19 journées à 14 points du leader et en Ligue Europa, ce n'est guère mieux. La formation belge n'a pas réussi à passer la phase de poules face aux Glasgow Rangers et le Benfica. Le départ de Philippe Montanier de la Belgique, résonne encore plus fort car il s'agit du deuxième en 2020, après son limogeage en février dernier à Lens, alors en Ligue 2. Le natif de Vernon avait été débarqué malgré son bon classement (3eme), mais les récents résultats avait conduit le club artésien à confier les rênes à Franck Haise, l'actuel technicien des Sang et Or en Ligue 1.