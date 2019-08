Sneijder raccroche les crampons

Wesley Sneijder a annoncé ce lundi qu'il mettait un terme à sa carrière, à 35 ans. Ce meneur de jeu technique a évolué à l'Ajax, au Real Madrid, à l'Inter Milan puis à Galatasaray, avant de connaître deux expériences plus difficiles du côté de Nice puis d'Al-Gharafa. Il a notamment remporté la Ligue des champions en 2010, avec l'Inter de José Mourinho.

Avec la sélection des Pays-Bas, Sneijder compte 134 sélections, pour 31 buts, et une finale de Coupe du monde en 2010.

134 - Wesley Sneijder played a record 134 caps for the Netherlands and is also the player with the most assists for Oranje this century (33). Farewell. pic.twitter.com/diRNQ5Oi6o