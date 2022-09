Un nouveau Fadiga chez les Lions du Sénégal. Après la belle carrière de son père Khalilou, Noah va tenter de perpétuer le nom des Fadiga en équipe nationale du Sénégal. Le défenseur du Stade Brestois figure dans une liste de 29 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour affronter la Bolivie et l’Iran dans le cadre de la prochaine trêve internationale.



Outre Fadiga, six autres joueurs obtiennent leur première convocation. Il s’agit du gardien Mory Diaw (Clermont), des défenseurs Ismaël Jakobs (Monaco) et Formose Mendy (Amiens), du milieu Pathé Ciss (Rayo Vallecano) et de l’attaquant Nicolas Jackson (Villarreal). A noter le retour de Krépin Diatta blessé de longue date et qui a raté le sacre à la CAN 2021. En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng est bien convoqué.



Les 29 Lions de la Teranga :





Le Sénégal affronte la Bolivie le 24 septembre à Orléans en France avant de se déplacer à Vienne (Autriche) pour jouer l’Iran le 27. Avec ces matchs, les Lions entament leur préparation pour la Coupe du monde 2022 où ils figureront dans le groupe du Qatar, des Pays-Bas et de l’Equateur.