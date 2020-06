Robert Pires envisage de devenir entraineur

A 46 ans, et cinq ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à la suite d’une ultime expérience en Inde, Robert Pires envisage de retrouver la scène footballistique en tant qu’entraineur. Ce n’est qu’un simple projet pour l’instant, mais il compte bien le fructifier et imiter bon nombre de ses anciens coéquipiers de l’Équipe de France. C’est ce qu’il a confié lors d’un live Vidéo menée avec la journaliste Zineb Elhouari. « Il y en a qui ont pris la décision d’être entraineur ou directeur sportif ou alors être consultant. Moi, j’avais pris cette voie-là et ça me permet d’être encore dans le football. Mais, je pense qu’entraineur c’est un bon métier, même si c’est dur au quotidien. Je pense que dans les années à venir, je vais me décider à passer les diplômes d’entraineur. Et je pense le faire du côté de l’Espagne », a confié le champion du monde 1998.

« Mon premier club ? Je ne peux pas choisir »

Beaucoup d’anciens joueurs ont commencé leur expérience sur le banc dans des endroits familiers et entourés des personnes qu’ils connaissent bien, à l’instar de Laurent Blanc ou de Zinedine Zidane. Pires suggère qu’il pourrait suivre le même chemin, mais il ne se met aucune barrière et sait qu’il a encore tout à apprendre (et à prouver) dans ce métier. « Je ne peux pas dire quelle équipe je vais entrainer. Honnêtement, je ne peux pas choisir, a-t-il clamé. On ne peut pas savoir où on va lorsqu’on est entraineur. Je vous cite l’exemple de Sabri Lamouchi, qui est très heureux en Premiership, à Nottingham Forest. L’entraineur se met sur le marché, et après il analyse en fonction des propositions qu’il reçoit. Je pourrais vous dire que je vais entrainer Arsenal, Metz, Reims, Marseille ou Villarreal, mais non je ne peux pas. Aujourd’hui, c’est compliqué ». En attendant de connaitre ce que le destin lui réserve, il peut commencer déjà à demander des conseils auprès de ceux qu’il a côtoyés durant son long parcours et qui sont passés avec succès de l’autre côté des terrains.