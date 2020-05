Robert Carlos préfère Ronaldo à Messi et CR7

Ronaldo unique dans une époque plus physique selon Roberto Carlos

Menant le Brésil sur le toit du monde lors du Mondial 2002 au Japon, Ronaldo demeure l'un des attaquants les plus complets de l'histoire pour beaucoup d'observateurs.. Dans un entretien accordé à Goal, il a placé le joueur au-dessus de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar.

« Ronaldo s'est distingué à l'entraînement. Il était le meilleur. Il n'y aura jamais un autre Ronaldo 'Fenomeno'. Pas Neymar, Cristiano ou Messi - Ronaldo est unique. Je pense que dans notre génération, il était plus difficile de marquer des buts. C'était plus physique à l'époque et les attaquants étaient moins protégés. Mais Ronaldo pouvait tout faire » , a déclaré Carlos à Goal après le Heineken Legends Challenge.

Par ailleurs, il a aussi tressé les lauriers de Zinédine Zidane, son ancien partenaire au Bernabeu avec le Real Madrid : « Zizou est arrivé comme le numéro un mondial. Il n'est pas du genre à parler beaucoup, alors il laisse son football parler sur le terrain. Il était comme un artiste ou un danseur de ballet. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs de tous les temps. Et aussi l'un des meilleurs entraîneurs au monde en ce moment », a-t-il indiqué.