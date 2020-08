Rejet de la candidature Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne !

Nouveau rebondissement dans l'inénarrable course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La commission électorale indépendante (CEI) a rejeté ce jeudi la candidature de Didier Drogba (ainsi que celle de Paul Koffi Kouadio), candidat à la succession d'Augustin Sidy Diallo. Les parrainages présentés par l'ancien joueur de Chelsea ont été en partie rejetés. Celui reçu de l'Africa Sport d'Abijan, au titre des clubs de Division 1, et celui obtenu de l'AMAF-CI (arbitres) au titre des groupements d'intérêt, ont été jugés irrecevables, les signataires ne pouvant, selon la commission, se prévaloir de la représentativité requise.

Deux hommes du sérail face à face

Ne restent donc en lice que deux hommes du sérail : Sory Diabaté, vice-président sortant de l'instance, et Idriss Diallo, autre ex-numéro 2 de la FIF. Voilà qui risque fort de ne pas mettre fin à la discorde qui agite le football ivoirien. Notamment parce que la composition de la CEI a changé en cours de route : la décision rendue ce jour est signée par le nouveau président de la CEI Ernest Kaunan Kouassi (son prédécesseur, l'ancien ministre des Sports René Diby, avait claqué la porte mardi et ne l'a pas paraphé, lui, ndlr). Les candidats ont désormais cinq jours pour saisir la commission de recours de la FIF. Le feuilleton n'en est certainement pas à son dernier épisode, et l'image du football ivoirien n'a pas fini d'en pâtir.