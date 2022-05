Red Star : Le club racheté par 777 Partners

"Le meilleur choix pour garantir et pérenniser les valeurs de notre club"



C’est une étape majeure dans la grande et prestigieuse histoire du @RedStarFC, longue de 125 ans. À l’issue d’une procédure de consultation et d’agrément, le club à l’Étoile Rouge est désormais détenu à 100% par 777 Partners ⤵️

La vente du Red Star est officielle. Ce mercredi, la formation positionnée à la 11ème place du Championnat de National a publié un communiqué afin d'informer de cette nouvelle. Ainsi, le club basé à Saint-Ouen a annoncé son rachat, à 100%, par le fonds d’investissement américain, 777 Partners. "C’est une étape majeure dans la grande et prestigieuse histoire du Red Star FC, longue de 125 ans., peut-on notamment lire sur le site officiel du club.Ce choix spécifique a été motivé afin d' "accélérer le développement du club et son ambition sportive, mais également pour leur compréhension de l’identité du Red Star FC, qui fait depuis de nombreuses années la singularité du club", indique le Red Star. Patrice Haddad, qui conservera la présidence, s'est félicitée de cela. "Je suis intimement convaincu, au terme d’une longue réflexion,C’est donc une nouvelle page passionnante qui s’ouvre dans la grande histoire du Red Star FC, sur fond de stabilité et d’horizons nouveaux", a-t-il notamment affirmé.