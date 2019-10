Real Madrid: Ce que le Ballon d'or a changé pour Modric

Sacré Ballon d'or en fin d'année dernière, Luka Modric abandonnera son trophée à un autre joueur en décembre prochain, puisqu'il ne figure pas parmi les 30 finalistes de l'édition 2019. Mais le milieu de terrain du Real Madrid a pleinement savouré cette récompense, sans pour autant qu'elle ne provoque de profonds changements dans son quotidien.

"Ma vie n'a pas changé. J'essaie de rester exactement le même qu'avant. Je n'allais pas commencer, à trente-trois ans, à me prendre pour ce que je ne suis pas, résume l'international croate dans les colonnes de France Football. Il existe un risque de se prendre pour le meilleur du monde, mais je ne crois pas que je sois tombé là-dedans. Tout ce que j'ai fait avant d'obtenir cette récompense, je continue de le faire. En fait, c'est surtout le regard des autres qui a changé. Je crois deviner que ça peut en impressionner parfois. En tout cas, ça marque un vrai statut. Il y a les vainqueurs du Ballon d'or et les autres. Et je suis forcément très fier de faire partie à vie de cette famille prestigieuse des lauréats".