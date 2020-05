RDC : Le championnat stoppé, Mazembe titré (officiel)

Réuni mercredi, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a décidé de l’arrêt définitif des championnats et compétitions en RD Congo, suivant en cela la volonté des clubs de la Linafoot. En tête au moment de l'interruption en raison du coronavirus, "le TP Mazembe est sacré champion de la saison sportive 2019-2020, avec 53 points. Il est suivi de l’AS V.Club (48 points), de l’AS Maniema Union (46 points), du DC Motema Pembe (42 points) et de la JS Groupe Bazano (38 points) pour les cinq premières places", indique la Fecofa dans un communiqué officiel.

Les quatre premiers clubs du classement de la Linafoot représenteront la RDC aux prochaines compétitions interclubs de la CAF : le TP Mazembe, vainqueur du dix-huitième titre de son histoire, et l’AS V.Club représenteront le pays en Ligue des Champions, l’AS Maniema Union en Coupe de la Confédération. Le DC Motema Pembe complètera le plateau au titre de la Coupe du Congo, dont la compétition s’est arrêtée au niveau des préliminaires pour certaines Ligues provinciales.

Quid des montées et des relégations ? "Les deux dernières équipes au classement, OC Bukavu Dawa de Bukavu et AS Nyuki de Butembo, ont été réléguées en division 2, indique le communiqué fédéral. Elles seront remplacées par les deux champions de deux sites de la Ligue 2, la JSK de Kinshasa pour le site Ouest et Etoile Jaune du Katanga pour le Centre Sud. Pas de rélégation ni de montée pour les clubs du site Est suite au nombre insuffisant de matches disputés."