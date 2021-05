RD Congo : Makélélé nommé « ambassadeur »

Si la RD Congo n'a pas encore de nouveau sélectionnneur, les choses avancent rapidement la restructuration de l'équipe nationale, non qualifiée pour la prochaine CAN. Claude Makélélé a été nommé ambassadeur du football congolais par la Fédération congolaise de football (FECOFA). Natif de Kinshasa, l'ancien international français, aura notamment pour mission de « défendre le pays et convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards », selon la FECOFA. Un poste similaire sera occupé par l'ancien Léopard Roger Hitoto, tandis que l’ex-capitaine de l’équipe nationale Shabani Nonda sera le conseiller du président de la Fécaofa et Muntubile Santos celui du futur sélectionneur national.