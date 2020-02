Qui peut assurer la relève de Giroud chez les Bleus ?

Outre les blessures, Didier Deschamps est obligé de tabler sur une autre problématique qui traîne depuis plusieurs mois : le faible temps de jeu d'Olivier Giroud. A Chelsea, l'attaquant n'a joué que 282 minutes toutes compétitions confondues sous les ordres de Frank Lampard. Aucune depuis le 30 novembre. Une situation qui rend quasi-impossible une sélection pour l'Euro 2020 qui approche. Un vrai casse-tête pour le sélectionneur des Bleus qui en avait fait l'homme providentiel de son attaque. Le joueur de 33 ans n'a pas manqué le moindre regroupement depuis novembre 2016. La course à sa succession est désormais engagée.

Le favori Wissam Ben Yedder est en bonne voie pour devenir l'attaquant de pointe des Bleus. L'actuel meilleur buteur du championnat de France est dans une forme incroyable. Il a été impliqué sur 26 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues dans une saison monégasque délicate. Des statistiques qui lui ont permis d'être titularisé deux fois chez les Bleus. La transition pourrait être en train de se faire et le joueur formé à Toulouse sur le point de s'installer durablement à la pointe du 4-2-3-1 français. A moins que d'autres prétendants n'émergent. Les outsiders Après une première sélection dans un amical contre l'Uruguay en novembre 2018, Alassane Plea est revenu à Clairefontaine à l'automne. L'attaquant de Mönchengladbach n'a pas eu l'occasion de ré-enfiler le maillot bleu mais son nom a été couché sur la feuille de match d'une rencontre internationale à enjeu dans la course à la qualification à l'Euro. Une nouvelle récompense pour celui qui met l'Allemagne à ses pieds. L'ancien joueur de Nice est loin d'être étranger à l'excellente saison du Borussia. Le natif de Lille a été impliqué sur 13 buts en 18 matchs de Bundesliga. Avec ses statistiques et son style de jeu, il peut parfaitement espérer marcher dans les pas d'Olivier Giroud à cet Euro mais surtout dans l'avenir. Un autre joueur peut avoir les mêmes ambitions et il joue en Ligue 1. Moussa Dembélé est brillant sous le maillot de l'OL. Depuis la blessure de Memphis Depay, il porte à lui tout seul le secteur offensif lyonnais. Avec 13 buts dans le championnat de France depuis le début de la saison, celui qui est suivi par de grosses écuries anglaises à prouver qu'il était bien capable de briller dans un championnat supérieur à celui d'Ecosse. Les surprises Le championnat d'Ecosse possède d'ailleurs en son sein un joueur français qui peut rêver d'Euro. L'attaquant français le plus décisif de la saison évolue au Celtic Glasgow. Odsonne Edouard est dans une forme incroyable et fait le plein de confiance. En championnat, le joueur de 22 ans a été impliqué sur 27 buts en 22 apparitions. Un rendement incroyable qui permet aux Bhoys d'occuper la tête du classement malgré une défaite dans le Old Firm. Sur la scène européenne, le natif de Kourou a également brillé avec 3 réalisations et 4 passes décisives en neuf matchs. Une vraie révélation à surveiller. Ludovic Ajorque est l'autre joueur susceptible de jouer les troubles-fête. Avec son mètre 97, le Réunionais pourrait être le point d'appui rêvé de l'équipe de France. Le joueur de Strasbourg évolue exactement dans le même style qu'Olivier Giroud et se distingue pour sa deuxième saison dans l'élite. Avec le sixième de Ligue 1, le joueur de 25 ans a été décisif avec 8 buts et 4 passes décisives. C'est déjà mieux que la saison passée mais ça risque d'être encore un peu juste dans un avenir immédiat.

Les hors-course Alexandre Lacazette part avec un retard important. Snobé lorsqu'il tournait bien, le joueur d'Arsenal manque actuellement d'efficacité et semble incapable de faire son retard dans le classement des potentiels appelés. Pour Karim Benzema, les buts qu'il ne cesse de marquer en club pour le Real Madrid (18 déjà cette saison toutes compétitions confondues) n'ont aucun écho en équipe nationale. L'imaginer revenir porter le maillot bleu sous les ordres de Didier Deschamps est assez utopique.