PSG : La valeur de Neymar et Mbappé en forte baisse

Il y a un an encore, Kylian Mbappé caracolait en tête du classement des joueurs les plus chers parmi les cinq championnats majeurs du continent européen. D'après un algorithme savamment mis au point par l'Observatoire du football CIES, le Parisien valait à l'époque quelques 265 M€. Dans la nouvelle mouture du classement, publiée ce mercredi, il ne vaut "plus que" 149,4 M€. Et son compère du Paris Saint-Germain, Neymar, n'est pas mieux loti puisqu'il est passé de 100,4 M€ à 32 M€.



Et si Mbappé n'est plus en tête du classement et se retrouve désormais cinquième, c'est surtout du fait de la spectaculaire percée de Marcus Rashford. L'avant-centre international de Manchester United est donc le joueur le plus cher, à 165,6 M€. L'Anglais devance le joueur du Borussia Dortmund, Erling Haaland (152 M€), celui de Liverpool, Trent Alexander-Arnold (151,6 M€), et un autre joueur de Premier League, le Red Devil Bruno Fernandes (151,1 M€).

Ronaldo devancé par Messi

Dans ce spectaculaire Top 10, viennent ensuite Mbappé, Jadon Sancho (148,3 M€, Borussia Dortmund), Joao Felix (141,5 M€, Atlético de Madrid), Alphonso Davies (139,2 M€, Bayern Munich), Raheem Sterling (136,9 M€, Manchester City), et enfin Kai Havertz (136 M€, Chelsea). Du côté des Français, le deuxième est Antoine Griezmann (FC Barcelone), estimé à 83,4 M€, puis viennent Anthony Martial (83,2 M€, Man United) et Mousa Diaby (81,5 M€, Bayer Leverkusen). Enfin, Lionel Messi (54 M€, FC Barcelone) se place devant son éternel rival, Cristiano Ronaldo (47 M€, Juventus).