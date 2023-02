PSG-Bayern : Ellyes Skhiri assure que le PSG fera face à un "grand Bayern"

C'est LE grand événement de cette semaine. Ce 14 février verra s'affronter le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ne sont pas dans leur meilleure forme mais savent toujours se remettre dans le droit chemin quand vient la Ligue des Champions. Face à eux se dresseront des Bavarois qui ont retrouvé des couleurs et qui ont fait du mal à leurs trois derniers adversaires toutes compétitions confondues. Après avoir battu Mayence 4-0, ils se sont imposés 4-2 et 3-0 contre Wolfsburg et Bochum. Le 24 janvier dernier, ils avaient été tenus en échec par le Cologne FC d'Ellyes Skhiri. Le milieu de terrain tunisien a été interrogé par L'Equipe et a tenu à prévenir les Parisiens de la remise en forme des Munichois.

"Les Bavarois ont commencé le mois de janvier de manière assez délicate, avec trois matches nuls, ce qui n'est pas commun pour le Bayern Munich. Mais si l'on regarde sur leurs derniers matches, ils sont revenus avec de l'efficacité, ils marquent beaucoup de buts, c'est ce qui fait leur force. Je pense qu'on va avoir un grand Bayern demain (mardi) et la vraie question est de savoir quel PSG sera en face."