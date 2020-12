Pour le CHAN, la RDC refait confiance à Florent Ibenge

Florent Ibenge revient aux affaires en RD Congo. Un peu plus d'un an après sa démission de l'équipe nationale A, le technicien a été nommé sélectionneur des Léopards A’. L'AS Vita Club a donné son accord pour le voir s'installer sur le banc des locaux lors de la sixième phase finale du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations), prévue au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Ibenge aura pour adjoints Pamphile Mihayo (ex-TP Mazembe) et Daula Lopembe. L’entraîneur des gardiens Eugène Bulayima fait également partie de ce staff technique.

Le match d’ouverture du CHAN opposera le Cameroun au Zimbabwe au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La RDC débutera la compétition face au Congo, le lendemain. Ce "derby du fleuve" se disputera au stade de Japoma, à Douala. Pour rappel, la RDC, deux fois victorieuse du CHAN (en 2009 et en 2016), évoluera dans le groupe B avec pour adversaires le Congo, le Niger et la Libye.