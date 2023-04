Portugal : Roberto Martinez vient à la rescousse de Cristiano Ronaldo

C’est l’un des choix forts de la liste du mois de mars du Portugal. Malgré son comportement et ses relations tendues avec l’ancien sélectionneur Fernando Santos, Roberto Martinez avait décidé de sélectionner Cristiano Ronaldo. Une décision qu’il a défendue lors d’une interview accordée à Antena 3 et reprise par nos confrères de O Jogo. Pour le nouvel homme fort de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo méritait sa place aux vues de ses performances avec Al Nasr.

"C’est un joueur et une personne très importante dans le vestiaire. Il joue à un poste décisif. C’est un attaquant qui peut faire la différence. C’est un joueur avec une expérience unique. Il n’y a pas d’autre joueur au monde football avec 198 sélections et c’est quelque chose de très précieux pour nous. Je ne pense pas qu’un joueur avec cette expérience ait besoin d’une décision technique, d’un entraîneur ou d’une personne. C’est une décision footballistique qui a à voir avec la performance. Je prends des décisions difficiles et importantes pour l’équipe, mais c’est toujours le football qui prend les décisions. L’entraîneur doit prendre des décisions difficiles pour le bien de l’équipe. Les informations que j’ai sont des informations sur le travail qu’ils font, et c’est très important."