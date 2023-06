Philippe Diallo prend officiellement les rênes de la FFF jusqu'en 2024 !

Avec 91,26% des suffrages exprimés, Philippe Diallo devient officiellement le nouveau président de la FFF. Depuis l’éviction de Noël Le Graët, Philippe Diallo assurait l’intérim. Il a donc été conforté à ce poste officiellement jusqu’en 2024. C’est également une bonne nouvelle pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui s’exprimait hier en conférence de presse sur sa “bonne relation” avec Philippe Diallo.

Tout de suite après le vote, Philippe Diallo a exprimé son envie de faire passer la FFF à autre chose :

"Vous me faites l’honneur d’inscrire mon nom – le 13ème – en tant que président de la FFF. C’est une grande responsabilité que je mesure, a déclaré Philippe Diallo. Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente. Dans les semaines et mois où cela a tangué, cette équipe a su continuer à faire fonctionner la Fédération, travailler sur des projets et préparer l’avenir. Votre confiance me donne beaucoup de force. Je suis prêt à engager ce qui avait été commencé avec Noël Le Graët en mars 2021 et aller au-delà pour poursuivre la modernisation de notre Fédération. Nous tournons une page et la question qui a pu être soulevée de la légitimité de notre gouvernance est désormais close."