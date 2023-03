Pérou : des joueurs impliqués dans une altercation avec la police espagnole avant l'amical face au Maroc

Ce mardi soir, le Maroc et le Pérou ont rendez-vous au Wanda Metropolitano de Madrid afin de s'affronter au cours d'un match amical. Les Lions de l'Atlas veulent confirmer leur succès acquis face au Brésil samedi dernier (2-1) mais ils devront se méfier des Péruviens, qui n'auront rien à perdre face au demi-finaliste du Mondial 2022. Seulement, à quelques heures du match, la situation a dégénéré entre des joueurs de la sélection d'Amérique du Sud et la police espagnole. On apprend ainsi que plusieurs joueurs ont été impliqués dans une altercation avec la police et ce alors que les supporters étaient venus pour encourager leur équipe devant l'hôtel hier soir.

La situation dérape à Madrid

Tout serait parti après qu’un policier ait bousculé le milieu Yoshimar Yotun qui voulait se rapprocher des supporters. Sauf que cela a fait bouillonner certains joueurs et la situation a dérapé, comme on peut le voir dans des vidéos ci-dessous. Des Péruviens seraient impliqués et il s'agit de Pedro Gallese, Alex Valera et José Carvallo. Le portier du Pérou a d'ailleurs été emmené au poste de police, où il a terminé en garde à vue. Mais le ministère des affaires étrangères a confirmé que Gallese avait été relâché dans la nuit. "Le consulat général du Pérou à Madrid informe que le joueur Pedro Gallese a récemment quitté le commissariat de police où il avait fait des déclarations, sans être inculpé."

La Fédération péruvienne de football a aussi pris la parole au travers d'un communiqué, demandant à ses supporters de ne pas envenimer la situation avant le match de ce soir. "La FPF invoque le calme et la tranquillité de nos supporters et exprime son rejet total de la violence. Nous continuerons à promouvoir le respect mutuel et nous veillerons à l'intégrité et aux droits de Pedro et de tous nos supporters." Autant dire que cet avant-match face au Maroc n'aura pas été de tout repos.