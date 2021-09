Pelé, enfin une bonne nouvelle

L'inquiétude était de mise à la fin du mois d'août après l'hospitalisation de Pelé. Suite à un examen de routine, la légende brésilienne avait dû en passer par la case opération. En cause, la découverte par les médecins d'une tumeur "suspecte" au côlon. Quinze jours plus tard, Pelé va bien et est sorti des soins intensifs.

Comme le rapporte L’Équipe ce mercredi, les médecins de l'hopital Albert Einstein de Sao Paulo ont toutefois précisé : "Il restera en convalescence dans une chambre." Une convalescence qui ne devrait a priori pas durer trop longtemps, comme l'a indiqué l'une de filles de l'ancien joueur, Kely Nascimento, qui assure que son père est "prêt à rentrer chez lui bientôt".

Durant son hospitalisation, Pelé avait pu compter sur de très nombreux soutiens venus du monde entier. Neymar s'était notamment fendu d'un touchant message à son aîné. Le Parisien peut désormais être rassuré.