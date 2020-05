Patrice Evra révèle des menaces de mort

Dans des propos accordés au podcast de Manchester United, l'ancien joueur des Red Devils Patrice Evra a révélé avoir subi des menaces de mort en 2011. Des menaces survenues à la suite des insultes racistes qu'il avait reçues de la part de l'ancien joueur de Liverpool, Luis Suarez. « Manchester United a reçu tellement de lettres de menaces à mon sujet », a révélé l'ancien défenseur de l'Equipe de France. "Certains disaient : 'Nous sommes en prison, nous sommes des fans de Liverpool. Quand nous sortirons, nous vous tuerons, vous et votre famille'. Je ne comprenais pas pourquoi les gens me détestaient autant. Ils ne savaient pas la vérité. [...] Ça a été une période difficile, mais je n'avais pas peur. Ma famille, ma femme, mon frère avaient peur, mais pas moi.", a ajouté Evra qui avait dû avoir recours à des gardes du corps.

Revealing, honest and hilarious.

🎙️ Our latest UTD Podcast with @Evra is an absolute treat, and here is a taster of what’s to come 👇#MUFC pic.twitter.com/aZ6eAeMGDu

— Manchester United (@ManUtd) May 4, 2020